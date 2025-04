Oasport.it - Guido Vianello irriconoscibile: Torrez jr domina e vince nettamente ai punti. Addio sogno Mondiale?

Leggi su Oasport.it

è stato sconfitto da RichardJr in maniera nitida sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA), perdendo con un netto verdetto unanime (97-92, 98-91, 98-91). Il nostro peso massimo era a un crocevia fondamentale della propria carriera ed era consapevole che una vittoria odierna gli avrebbe permesso di scalare le gerarchie della categoria regina, ma il ribattezzato The Gladiator è stato letteralmentecontro un avversario tutt’altro che eccezionale.Un successo era fondamentale per continuare a sperare di meritarsi la possibilità di combattere per ilin un prossimo futuro, ma il 30enne ha offerto una prestazione fiacca e decisamente sottotono, probabilmente attanagliato dalla pressione per l’importanza di questa sfida e per tutto l’incontro è stato in balia del rivale.