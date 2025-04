Ilrestodelcarlino.it - I comitati si alleano e attaccano Sacchetti: "Ci ascolti sull’ex Buzzi"

Il futuro dell’exresta tutto da scrivere. Il Comune ha candidato al bando per la rigenerazione urbana il progetto per il primo intervento di riqualificazione su una parte del complesso. Un progetto da circa 4,2 milioni di euro. Ma prima di ogni interventocementificio di Santarcangelo, ichiedono rassicurazioni sulla bonifica dell’immobile. Già perché adesso, al comitato formato da residenti della zona della fabbrica – guidato da Daniel Fabbri – si è unito il comitato ’Sant’Ermete e San Martino cittadini in allerta’. "È già passata un’altra settimana dai nostri appelli per avere un incontro. Ancora nessuna risposta dall’amministrazione". E "questo ci fa pensare che inon siano molto graditi. Forse perché evidenziano i problemi del territorio e chiedono interventi".