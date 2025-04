Ilveggente.it - Pronostico Roma-Juventus: dal 2022 c’è un segno predominante

è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La, a suon di 1-0 e di “cortomusismo”, è tornata ad essere una minaccia concreta per le squadre in lotta per un posto nell’Europa che conta. Non si fermano più gli uomini di Claudio Ranieri: una settimana fa è caduto pure il Lecce, castigato da una rete di Dovbyk a 10 minuti dalla fine. Per i giallorossi è stata la settima vittoria consecutiva, incredibile filotto in cui Pellegrini e compagni hanno fatto registrare pure 6 clean sheet.: dalc’è un(Lapresse) – Ilveggente.itUn rendimento da scudetto, insomma, da febbraio in poi per unache, messasi alle spalle la disastrosa prima parte di stagione grazie al redditizio lavoro dell’esperto tecnico, ora crede di nuovo in una qualificazione alla Champions League che fino a poche settimane fa sembrava utopia pura.