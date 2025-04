Lanazione.it - Critiche da parte del centrosinistra: "Politiche di genere, dietrofront"

Leggi su Lanazione.it

La Commissionedi, fiore all’occhiello per quantità e qualità delle iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza, cambia nome e volto, e non certo in positivo. Questo quanto emerso dalla presentazione in seconda commissione consiliare del nuovo regolamento a cui hannocipato, oltre ai membri di diritto, diverse componenti della vecchia commissione e cittadine. E’ quanto dicono i rappresentanti del Pd, di Rifondazione- Follonica a sinistra e della lista civica ’Pecorini’. "Si ritorna – dicono – al vecchio nome di Commissione Pari Opportunità, si riduce il numero ad un massimo di 15 componenti senza nessuna indicazione dei criteri che orienteranno le scelte o le esclusioni e, dulcis in fundo, si elimina il Punto di Ascolto Antiviolenza come membro di diritto della Commissione.