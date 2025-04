Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Battiato al FestivaLove di Scandiano. Alice in concerto venerdì 30 maggio

La ricorrenza degli ottant’anni dalla nascita di Francoha ispirato un rinnovatoall’artista siciliano da parte di, che30sarà ospite didi, che sarà anche la prima tappa del tour "Eri con me" della cantante di Forlì.sarà accompagnata da ensemble come l’Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. Al pianoforte Carlo Guaitoli, che sarà anche direttore. Proprio dalla collaborazione trae Guaitoli è nata nel 2022 la pubblicazione dell’omonimo album in studio ’Eri con me’ (Arecibo/Bmg) con sedici canzoni di. Queste versioni hanno fatto meritare ad, nel 2023, la Targa Tenco quale miglior interprete. In scaletta molti brani tratti dall’album, alcuni meno noti come ‘Da Oriente a Occidente’ e ‘Sui giardini della preesistenza’ insieme a numerosi altri che invece da lungo tempo appartengono al repertorio live e discografico di, come ’La cura’, ’Per Elisa’, ’I treni di Tozeur’.