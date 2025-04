Ilgiorno.it - A Gorgonzola è lotta agli sprechi. Apre il primo centro del riuso

L’apertura ieri mattina, e subito i primi clienti e i primi depositi: oggetti, vestiti, una carrozzina. Subito dopo il to del nastro, alla presenza di autorità e gestori: il no allo spreco raddoppia, aperto il nuovo, edelcomunale. Frutto di un progetto in partnership fra Comune e Cem, è e sarà gestito dalla cooperativa sociale Mani Tese, apresenza ultradecennale, vera corazzata del recupero e che già gestisce un frequentatissimo mercato dell’usato in via Parini. L’ubicazione del nuovo, non casuale: si trova esattamente all’ingresso della nuova piattaforma ecologica di via Ticino, alla periferia nord del paese. Il capannone era pronto da tempo, "ed eccoci qua". To del nastro a tre: comune di, per il quale erano presenti la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e l’assessore all’ambiente Alberto Villa, Cem, per cui era presente il presidente Alberto Fulgione, e i referenti della cooperativa Mani Tese.