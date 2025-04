Il Comitato in trincea per i valori | Solo così restiamo noi stessi

Comitato Amici del Palio. Merito di essersi conquistati da un buon decennio, il ruolo di non Solo sostenitori delle tradizioni ma soprattutto portavoce di istanze e appelli, di iniziative oltre al rispetto di ruoli e tradizioni. Siamo nella Civetta, nell'accogliente Società di Contrada, una sorta di vero miracolo considerando la difficoltà di trovare in queste strade spazi per svolgere le proprie attività. Ed è una serata all'insegna degli esordi: prima uscita ufficiale per il Rettore del Magistrato Benedetta Mocenni e altrettanto per il presidente del Comitato Giovanni Sportoletti. I saluti sono stati dell'onorando priore della Civetta Marco Ricci, davanti ad un'affollata e variopinta platea di diciassette modi di interpretare la nostra originale comunità.

