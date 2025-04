Lanazione.it - Fiera, americani in forze malgrado Trump. Folla alla prima edizione di primavera. Parcheggi pieni, tornano le code ai locali

"Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door": in unaimmersa nel sole Bob Dylan invita, come fa da 42 anni, a bussare alle porte del Paradiso. Una colonna sonora che avvolge all’ingresso dellaAntiquaria divera. E che sembra risentire del clima di un evento che dà del tu al tempo. Il vecchio Bob è affiancato dal grido di libertà di Keith Carradine, "Sono facile", che poi significa disponibile, e in fondo non c’è niente di più trasparente della. C’è il sole e l’evento vola, c’è la pioggia e l’evento atterra. Solo l’acqua può sciogliere il sale di una distesa di banchi che invade il centro. Sono duecento quelli degli antiquari titolari, ai quali se ne aggiungono una decina di spuntisti, più i commercianti in sede fissa che sirgano anche all’esterno. Le strade sono afte: l’impressione è che gli affari non manchino.