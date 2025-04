Ilrestodelcarlino.it - ’Ho visto il finimondo’: le storie dell’alluvione

"Hoil finimondo". Il docufilm sull’alluvione di maggio 2023 in Romagna, sarà proiettato domani alle 20,45 al centro sociale Catomes Tôt di via Panciroli 12. Realizzato da Valerio Baroncini (vicedirettore de il Resto del Carlino) e Marco Santangelo, con le musiche originali Reno, il docufilm presenta documenti esclusivi raccolti dai cronisti del Carlino – come i nastri delle chiamate di emergenza – e ledi chi ha perso tutto: casa, famiglia, ricordi. A Faenza, decine di alluvionati sono stati ospitati 11 mesi in un hotel: fra loro, anche una coppia che si è sposata da sfollata. A Bologna, ecco i volontari di Selva Malvezzi, frazione andata sott’acqua. A Sant’Agata sul Santerno, l’anziana che hail marito morire sotto i propri occhi: lui era allettato e non poteva muoversi.