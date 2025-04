Lanazione.it - Raddoppio treni Ora la Commissione speciale

Il primo appuntamento è andato in ‘sold-out’, polverizzati i posti anche al secondo, quello di martedì. Quaranta in tutto i residenti empolesi nell’area delferroviario Empoli-Granaiolo, che si sono messi a tu per tu con il sindaco Alessio Mantellassi, gli ingegneri di Rfi e i tecnici dell’Ufficio espropri di Italferr. Stavolta del maxi cantiere si è parlato alla Casa del popolo di Brusciana, con gli abitanti della frazione, ma anche di Ponte a Elsa e delle altre zone "impattate" dall’opera. Tutte esaudite le richieste di incontro pervenute al Comune di Empoli e inserite in lista d’attesa. Al centro dei colloqui, la preoccupazione per ildella linea Empoli-Granaiolo, per l’elettrificazione della tratta Empoli-Siena e la costruzione di una nuova strada fra la ferrovia e il fiume Elsa.