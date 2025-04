Dal 14 aprile navetta per l’aeroporto di Bologna

aprile anche Milano Marittima e Cervia saranno direttamente collegate con l'aeroporto Marconi di Bologna grazie allo Shuttle. Turisti e residenti potranno quindi contare su un collegamento diretto – comodo e veloce – per raggiungere o tornare dall'aeroporto a un costo contenuto. La nuova fermata dello Shuttle di Milano Marittima si inserisce nel progetto di collegamento più ampio, che include anche la città di Ravenna, con lo slogan 'Un volo, un bus, e sei già al mare'. Dal 14 aprile la riviera romagnola sarà ancora più accessibile grazie al potenziamento del collegamento giornaliero con l'aeroporto di Bologna. Il servizio di bus, operato da Shuttle Italy Airport, si rafforza affiancando alla linea già esistente Bologna-Cesena-Rimini una seconda, già sperimentata con ottimi risultati, che prevede corse giornaliere andata e ritorno dall'aeroporto 'Marconi' di Bologna a Ravenna (stazione), Milano Marittima (piazzale Mantova) e Cervia (su richiesta).

