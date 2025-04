Ilrestodelcarlino.it - Torna a risplendere abito del 1933: "Riscopriamo la nostra creatività"

Uncreato nele rindossato nel 2025: così la contrada ferrarese di Borgo San Giorgio ha preso un po’ troppo sul serio il concetto di vintage. Ovviamente, sono ben più nobili le motivazioni che hanno portato al restauro e alla presentazione, lo scorso venerdì sera, dell’da dama donato alla contrada dalla famiglia Marchisio: un lungo vestito di tessuto ceruleo, con ricami dorati in stile rinascimentale, scollo ampio rifinito d’argento e corpetto aderente. Molto aderente. Troppo aderente. D’altronde era stato pensato per le donne degli anni Trenta. Tant’è che la contrada ci ha messo non poco a trovare una modella con il fisico adatto a infilarcisi dentro, senza rovinarlo. Alla fine, ha trovato la contradaiola Anna Cardinelli: "ha dovuto mantenere le spalle ben dritte. Le dicevamo di non respirare", racconta scherzando Carlo Magri, che ha animato la serata con la proiezione di un video girato e montato, durante il Palio del, dall’ottico Dalan, con riprese amatoriali della città tutta impegnata nei preparativi per quello che era il primo Palio moderno di Ferrara.