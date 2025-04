Il teatro di Massini | Lavoro sicuro e diritti In prima fila vorrei le giovani generazioni

filatoi della gloriosa Prato tessile che fu. Luoghi che sanno di sacrificio, fatica, diritti sudati e oggi ancora più da rivendicare, come la sicurezza. E il pensiero corre a Luana D'Orazio che quattro anni fa perse la vita in un orditoio. Star di "Tipo Festival", in coppia con Paolo Jannacci, per l'appuntamento finale all'ex Anonima Calamai con "L'uomo nel lampo" (martedì 8 aprile, alle 21.30: ultimi biglietti a 25 euro disponibili su Ticketone), Stefano Massini, il primo italiano a vincere un Tony Award (l'Oscar del teatro americano), volto popolare di trasmissioni tv come "Piazzapulita" e "Riserva indiana", viene raggiunto telefonicamente mentre sta aspettando un volo per Bari: ieri sera era in scena con "L'alfabeto delle emozioni".

Il teatro di Massini : "Lavoro sicuro e diritti. In prima fila vorrei le giovani generazioni" - In coppia con Paolo Jannacci martedì sarà all’ex Anonima Calamai con ’L’uomo nel lampo’. "Per il monologo su Luana fui anche contestato". (lanazione.it)

