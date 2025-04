Ilgiorno.it - Inaugurati gli ambulatori ricavati al posto del cantiere abbandonato

Dal fallimento di più ditte a un’area degradata, ma ora quella ferita aperta sta cominciando a rimarginarsi. Quelda oltre un decennio è diventato un valore aggiunto per Borgarello. Sono stativenerdì gliche hanno trovatonell’edificio di via Di Vittorio. "Progetto civico si impegna a terminare l’opera, che ospiterà i nuovimedici e i servizi infermieristici" prometteva nell’aprile 2023 il gruppo che governa il paese. Con un finanziamento regionale di 491mila euro e fondi comunali per 170mila euro sono statitreal piano terra destinati a quattro medici di base e ad altri specialisti. Aperti da inizio mese, venerdì sono statidalla sindaca Alberta Samuele. "Una promessa mantenuta dell’attuale amministrazione – ha commentato il capogruppo di Progetto civico Silvio Petitto – iniziata da quella precedente guidata da Nicola Lamberti che riesce a colmare la richiesta pluridecennale di nuovi".