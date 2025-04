Ilgiorno.it - "Depressione e isolamento. La comicità mi ha salvato. E ora mi dedico ai giovani"

Leggi su Ilgiorno.it

Chi è Tatiana? D’accordo: Gabriele Cirilli è da tempo andato molto oltre il tormentone. Ma era troppo golosa la tentazione di iniziare citando Kruska, borgatara adorabile, dal gusto estetico dubbio. Capace ci sia anche lei domani al Teatro Nazionale per “Cirilli & Family“, nuovo spettacolo del comico di Sulmona, con supervisione artistica di Carlo Conti. In pratica un pezzo della squadra di “Tale e Quale Show“. A cui si aggiungono i ragazzi de La Factory, la sua scuola di recitazione a L’Aquila. Cirilli, bella sfida riempire il Nazionale. "Lo so. Ma sta andando bene e finora ho visto un grande entusiasmo da parte del pubblico. Sono addirittura arrivate delle standing ovation. E poi gli spettatori passano in camerino, mi raccontano le loro cose di famiglia". Perché piace così tanto? "Credo che alcuni mi riconoscano un tratto di verità, una sorta di empatia.