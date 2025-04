Ilgiorno.it - Data center provvidenziale. Sedriano si candida ad ospitarlo: "Così riassestiamo le finanze"

Un centro per la conservazione dati (), come quelli che si stanno ipotizzando in diversi comuni del territorio quali Magenta e Vittuone, potrebbe sorgere anche a. Ci vorrà del tempo, ma un operatore si è fatto avanti ed è lo stesso sindaco Marco Re (nella foto) a parlarne in maniera entusiasta. "L’intervento – ha spiegato il primo cittadino – viene proposto per la zona industriale del nostro comune. Un’area che ha già una destinazione artigianale e, nello specifico, logistica. Al posto di questo intervento viene proposto di realizzare un". Proposta che è stata presa in seria considerazione dall’amministrazione sedrianese per una motivazione economica. "Abbiamo posto solo un quesito – continua – su quali saranno le opportunità per la comunità sedrianese che questo insediamento porterà".