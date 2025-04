Ilrestodelcarlino.it - Arriva il Record store day, il giorno dei vinili

Il prossimo 12 aprile si celebra il ‘Day’, la giornata mondiale ideata nel 2007 dall’impiegato statunitense Chris Brown con l’intento di celebrare il vinile e quindi i negozi di dischi indipendenti. Se fino a qualche anno fa la festa era molto sentita e partecipata, con tanti eventi e iniziative, ora l’entusiasmo si è un po’ raffreddato. "L’iniziativa era nata con delle buone intenzioni – afferma Gianni Corbari di Jean Music Room a Ravenna – in un negozio Usa indipendente come il nostro. I primi anni sono stati fantastici, gioiosi e spontanei. Poi però è prevalsa la volontà di fare business da parte delle tre grandi multinazionali che detengono diritti dei dischi, con l’uscita di dischi costosi in edizioni colorate e numerate. Per noi che puntiamo più sulla parte storica che sulle nuove uscite, e quindi più sul mercato del collezionismo, non ha più molto significato.