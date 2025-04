Quotidiano.net - Alberto Angela, riparte Ulisse

Leggi su Quotidiano.net

Compie 25 anni a novembre, ma"con lo stesso entusiasmo degli inizi", il piacere della scoperta, il viaggio sempre sorprendente ditra la storia e la cultura, con 4 puntate evento in onda in prima serata su Raiuno da domani. Per il debutto,racconterà Vincent van Gogh mentre nella seconda puntatavolerà a Londra "sulle tracce di Elton John, Queen, Amy Winehouse e Bowie". Il prossimo viaggio? "A fine giugno salperà nuovamente la nave di Noos – anticipa–, mentre tra maggio e giugno andrà in produzione la prossima stagione di. Raccontiamo la bellezza e la storia, un vaccino per capire il presente".