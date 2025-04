Ilgiorno.it - Un polo spaziale made in Como. D-Orbit ha acquisito Planetek: opera nel software di missione

Leggi su Ilgiorno.it

FINO MORNASCOUndello spazioinche vale oltre 500 addetti e 45 milioni di euro di ricavi quello creato da D-, start-up nata nel 2011 e ormai leader nella logisticae nel trasportoale, grazie all’acquisizione del 100% delle quote diGroup specializzata nell’analisi geoe nella creazione didi. "Unendo i nostri punti di forza - spiega Luca Rossettini, ad di D-- non solo espandiamo la nostra portata tecnologica, ma rafforziamo anche il nostro impegno a rendere lo spazio più accessibile e sostenibile per migliorare la vita sulla Terra". L’azienda pugliese porta in dote la sua vasta esperienza nel campo dell’osservazione della Terra e permetterà a D-di sviluppare e implementare soluzioni all’avanguardia per l’elaborazione e l’analisi dei dati direttamente nello spazio.