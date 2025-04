Quotidiano.net - "Amo l’informatica . Un mio programma aiuta la Croce Rossa"

Leggi su Quotidiano.net

GREVE IN CHIANTI (Firenze) Un ragazzo raro, da anni una colonna del comitato. Sono le parole con le quali ladi Bagno a Ripoli (Firenze) definisce Francesco Pratesi, diciassettenne che vive a Strada, frazione di Greve in Chianti e frequenta l’istituto Elsa Morante Ginori Conti di Firenze. Da ieri Francesco è Alfiere della Repubblica, attestato d’onore che gli ha conferito il presidente Sergio Mattarella per una sua idea informatica per gestire l’attività dell’associazione. Francesco, si aspettava questo riconoscimento? "Avevo intuito qualcosa, anche se doveva essere una sorpresa. Ma stamani (ieri, ndr) quando l’ho saputo è stata davvero un’emozione. Avevo saputo della mia candidatura, ma era successo mesi fa e mi ero dimenticato. Quando ho ricevuto la telefonata dal mio responsabile non me lo aspettavo.