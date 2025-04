Lanazione.it - "Pronti a fare altre due rotatorie". Annuncio a sorpresa del sindaco

A breve saranno realizzatedue rotonde sul territorio di Capannori. La prima, sulla via Sottomonte a Guamo, di fronte alla pizzeria Irma, per dare un punto di riferimento, ha già la progettazione pronta e sta per scattare l’iter per la gara. La seconda, all’incrocio su via Masini e via dei Bocchi sul viale Europa avrà bisogno di più tempo, ma è in un punto strategico dove la densità di traffico è inimmaginabile. E’ emerso a margine dell’inaugurazione della doppia rotonda a Lunata sulla Pesciatina, tra le vie Madonnina e dell’Ave Maria. Erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente della provincia di Lucca Marcello Pierucci, i consiglieri regionali Valentina Mercanti e Mario Puppa con il, Giordano Del Chiaro che ha tagliato il nastro di una infrastruttura attesa da decenni.