Echi di storia tra castelli antichi borghi e nettari unici

La Strada del Vino in Alto Adige – tra le più antiche d’Italia – si snoda da Nalles a Salorno passando per Bolzano. È terra di rara bellezza, di. Nelle località lungo il percorso si può vivere un’atmosfera autentica e un’architettura unica. Edifici merlati, bifore e bovindi fioriti creano quell’insieme inconfondibile di elementi rinascimentali e gotici noto come ’stile dell’Oltradige’. Difficile dunque non camminare con il naso all’insù! Lasciando correre lo sguardo sulle colline circostanti, tra i vigneti, si nascondono decine di. Ben 180 tra fortezze, ruderi e manieri narrano unafatta di casate nobiliari, ma anche di aspri contrasti fra i conti tirolesi e i principi vescovi di Trento e Bressanone. Proprio a loro si deve la costruzione di manierissimi, come quello di Appiano, lungo la passeggiata dei treche tocca anche Castel Boymont e Castel Corba.