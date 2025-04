Come difendersi dalle truffe telefoniche | Vittime anche tra i giovani Gli errori da evitare

difendersi dal telemarketing selvaggio? “Sicuramente durante le telefonate non bisogna mai pronunciare il famigerato sì, perché ci si può ritrovare ad aver sottoscritto contratti indesiderati”. Seconda mossa? “Mia opinione: mai rispondere a numeri che non conosciamo. E soprattutto se riceviamo uno squillo, il cosiddetto ping call, mai richiamare. Questo può attivare abbonamenti e comunque intacca il nostro credito telefonico”. Infine? “Quando riceviamo una telefonata con una proposta contrattuale o un’operazione sospetta, prima di dare il consenso è bene chiamare il proprio fornitore per verificare quel che ci è stato detto”. Ma chi sono le persone che si rivolgono alla Cisl per problemi di telemarketing selvaggio e che cosa raccontano? “Non dobbiamo pensare che le Vittime siano soprattutto anziani, non è più così. Quotidiano.net - Come difendersi dalle truffe telefoniche: “Vittime anche tra i giovani. Gli errori da evitare” Leggi su Quotidiano.net Bologna, 6 aprile 2025 – Caterina Vinci (foto), operatrice di Adiconsum, l’associazione di consumatori della Cisl. Ci dice tre consigli perdal telemarketing selvaggio? “Sicuramente durante le telefonate non bisogna mai pronunciare il famigerato sì, perché ci si può ritrovare ad aver sottoscritto contratti indesiderati”. Seconda mossa? “Mia opinione: mai rispondere a numeri che non conosciamo. E soprattutto se riceviamo uno squillo, il cosiddetto ping call, mai richiamare. Questo può attivare abbonamenti e comunque intacca il nostro credito telefonico”. Infine? “Quando riceviamo una telefonata con una proposta contrattuale o un’operazione sospetta, prima di dare il consenso è bene chiamare il proprio fornitore per verificare quel che ci è stato detto”. Ma chi sono le persone che si rivolgono alla Cisl per problemi di telemarketing selvaggio e che cosa raccontano? “Non dobbiamo pensare che lesiano soprattutto anziani, non è più così.

Come difendersi dalle truffe telefoniche: “Vittime anche tra i giovani. Gli errori da evitare”. "Abbiamo ricevuto il tuo curriculum", occhio alla nuova truffa telefonica: come difendersi. Pontedera, aumentano i casi di “spoofing”: come difendersi dalla truffa del numero falso. Nuova truffa telefonica con prefisso +49 dalla Germania: perché non rispondere e come difendersi. “Pronto, parlano i carabinieri...” ma invece è una truffa con la tecnica dello spoofing. In Valtellina colpo da 120mila euro. Nuoro, allarme truffe “spoofing”: impennata di casi. Cosa sono e come difendersi -. Ne parlano su altre fonti

Il significato di vishing e come difendersi dalle truffe - Il vishing - o anche voice phishing - è una truffa telefonica che punta a sottrarre dei dati sensibili alle persone. Vediamo come funziona e come difendersi. (money.it)

Truffe telefoniche su WhatsApp: 10 modi facili ed efficaci per evitarle - WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati: il fatto di essere il mezzo di molte truffe telefoniche è una conseguenza della sua popolarità; per fortuna, proteggersi è davver ... (msn.com)

Truffa telefonica dei curriculum, cos’è e come evitarla - “Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum ”. Comincia così la truffa telefonica che sta colpendo decine e decine di italiani nelle ultime settimane: una chiamata da un numero di cellulare con prefiss ... (wired.it)