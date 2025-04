Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Tony Cairoli con la Ducati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaGP, torna Herlings. NellaQualifying Race in, Ruben Fernandez parte bene seguito dai piloti Glenn Coldenhoff, Kevin Horgmo e Lucas Coenen. Non un ottima partenza per Tim Gajser, che a metà del primo giro, si trova già quarto. Settima posizione per l’azzurro Bonacorsi.Il pilota sloveno ha proseguito la sua scalata verso la prima posizione e, al terzo passaggio, era alle spalle del suo compagno di squadra.Nel frattempo, Lucas Coenen ha studiato bene la guida di Coldenhoff riuscendo a salire sul podio provvisorio già al quarto giro. Nonostante i tentativi di difesa di Fernandez non trascorre molto tempo prima che venga passato sia da Gajser che da Coenen.