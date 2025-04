Giro delle Fiandre 2025 oggi in tv | orari percorso favoriti Ganna prova ad inserirsi nella battaglia tra Pogacar e van der Poel

delle corse più attese di tutta l’annata. oggi in programma il Giro delle Fiandre. Edizione numero 109 per la Ronde. Si parte da Brugge, si arriva a Oudenaarde. Spettacolo assicurato. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.percorso269 chilometri, dei quali i primi 120 completamente pianeggianti (non senza insidie legate alla strada). La prima ascesa è la più nota: l’Oude Kwaremont, da affrontare poi altre due volte. Oltre ai sedici muri, occhio anche ai sette settori di pavé inseriti nel percorso. La fase decisiva sarà però ovviamente quella finale: l’accoppiata con il già citato Kwaremont (1500 metri con un tratto con le pietre durissimo) e Paterberg (breve, ma con pendenze che vanno oltre il 20%) sarà fondamentale. Oasport.it - Giro delle Fiandre 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Ganna prova ad inserirsi nella battaglia tra Pogacar e van der Poel Leggi su Oasport.it È il grande giorno: seconda Classica Monumento della stagione, unacorse più attese di tutta l’annata.in programma il. Edizione numero 109 per la Ronde. Si parte da Brugge, si arriva a Oudenaarde. Spettacolo assicurato. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con, altimetria, programma e269 chilometri, dei quali i primi 120 completamente pianeggianti (non senza insidie legate alla strada). La prima ascesa è la più nota: l’Oude Kwaremont, da affrontare poi altre due volte. Oltre ai sedici muri, occhio anche ai sette settori di pavé inseriti nel. La fase decisiva sarà però ovviamente quella finale: l’accoppiata con il già citato Kwaremont (1500 metri con un tratto con le pietre durissimo) e Paterberg (breve, ma con pendenze che vanno oltre il 20%) sarà fondamentale.

