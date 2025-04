Cantieri e rotatorie settimana di lavori Come cambiano traffico e sosta da domani

domani una nuova settimana di lavori stradali e Cantieri. Da via Fiorentina a via Romana, passando per via Tricca. Così se in via Romana i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico stanno entrando nella fase conclusiva, procede invece a ritmo sostenuto il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria di Santa Maria della Grazie, con conseguenti modifiche alla sosta e alla circolazione dei veicoli. Dalle 9 di domani lunedì 7 alle 19 di martedì 8 aprile scatterà così il senso unico di circolazione con direttrice da viale Leonardo da Vinci a viale Benedetto da Maiano nel tratto che va dall'intersezione con viale Mecenate all'intersezione con via Tricca con divieto di transito per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo e limite fissato a 20 chilometri orari.

