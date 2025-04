Giro delle Fiandre femminile 2025 oggi in tv | orari percorso favorite Tutte a caccia di Elisa Longo Borghini

delle corse storiche del panorama internazionale. Parallelamente alla versione maschile prende il via tra qualche ora la ventiduesima edizione del Giro delle Fiandre femminile.La corsa si svolge su un tracciato di 168,9 chilometri con partenza, prevista alle ore 13:20, e arrivo, stimato intorno alle ore17:30, ad Oudenaarde. Il percorso propone buona parte delle difficoltà affrontate dai colleghi uomini con dodici muri e sei settori di pavé.percorsoLe atlete percorrono poco più di sessanta chilometri in pianura prima di entrare nella parte calda della gara. La prima difficoltà di giornata è l’Edelareberg, il finale è riservato all’accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg, trampolino di lancio per le candidate alla conquista del successo. Oasport.it - Giro delle Fiandre femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Tutte a caccia di Elisa Longo Borghini Leggi su Oasport.it L’auspicio degli appassionati è quello di vivere una domenica dalla forti emozioni grazie ad unacorse storiche del panorama internazionale. Parallelamente alla versione maschile prende il via tra qualche ora la ventiduesima edizione del.La corsa si svolge su un tracciato di 168,9 chilometri con partenza, prevista alle ore 13:20, e arrivo, stimato intorno alle ore17:30, ad Oudenaarde. Ilpropone buona partedifficoltà affrontate dai colleghi uomini con dodici muri e sei settori di pavé.Le atlete percorrono poco più di sessanta chilometri in pianura prima di entrare nella parte calda della gara. La prima difficoltà di giornata è l’Edelareberg, il finale è riservato all’accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg, trampolino di lancio per le candidate alla conquista del successo.

Attraverso le Fiandre femminile 2025, trionfo di Elisa Longo Borghini. Elisa Balsamo terza. Giro delle Fiandre 2025: percorso, favoriti e dove vedere in tv. Giro delle Fiandre 2025, Pogacar e Kopecky i favoriti dei bookmaker. Giro delle Fiandre 2025: percorso, favoriti e dove vederlo in TV. Attraverso le Fiandre donne, trionfo di Longo Borghini dopo una fuga solitaria di 30 km. ATTRAVERSO LE FIANDRE DONNE. MAGICA LONGO BORGHINI, VITTORIA DOPO 30 CHILOMETRI DI FUGA SOLITARIA. Ne parlano su altre fonti

Giro delle Fiandre femminile 2025: Elisa Longo Borghini sogna il tris - Cresce sempre di più l'attesa per il Giro delle Fiandre 2025. Domenica, oltre a quella maschile, si correrà anche la gara femminile ed in casa Italia si ... (oasport.it)

Giro delle Fiandre: i corridori al via, Pogacar tra i favoriti, diretta solo su Eurosport - Il percorso è di 269 km, da Brugge a Oudenaarde, con sedici muri. La corsa scatterà alle 10:15 di domenica 6 aprile e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva fin dall'avvio solo su Eurosport e ... (it.blastingnews.com)

Giro delle Fiandre: tutto quello che devi sapere e dove vederlo in tv - Il Giro delle Fiandre (La Ronde), seconda classica monumento della stagione, è un vero e proprio gigante del ciclismo mondiale ... (bikeitalia.it)