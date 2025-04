Ilrestodelcarlino.it - RIMINI Abusata a 14 anni. Parla dopo il caso Cecchettin

Uno studente riminese di circa 16è accusato di aver molestato sessualmente una coetanea ed ex compagna di classe, all’epoca 14enne,averla invitata a casa sua a fare i compiti. La giovanissima,essersi chiusa nel silenzio per mesi, aveva trovato la forza di raccontare la sua storia, mossa dalla notizia dell’omicidio di Giulia. È una vicenda delicata quella approdata lo scorso marzo davanti al gup del tribunale dei minori di Bologna, che ha disposto una perizia per capire se il ragazzo, al momento del fatto, fosse capace di intendere e di volere. I genitori della minorenne si sono rivolti all’avvocato Paolo Ghiselli diper tutelarla in sede civile. Quel giorno dell’ottobre 2023, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 14enne era stata invitata dal compagno di classe ad andare a casa sua per fare insieme i compiti.