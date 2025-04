Lanazione.it - ’Human care’, il paziente al centro: "L’efficacia delle cure aumenta"

Tutto pronto per “HumanCare-L’ecosistema per l’umanizzazione” il primo open meeting che avvicina medici pazienti organizzato da Koncept: l’appuntamento è per domani dalle 10 alle 18, alla Certosa di Pontignano a Siena. “HumanCare”, annuncia la nota stampa, "nasce come spazio tematico, nazionale e internazionale, per raccogliere e confrontare esperienze sull’umanizzazionenella sanità. Una visione che pone ilalcome protagonista attivo del proprio percorso di salute, riconoscendone diritti, valori ed esperienze. Gli operatori sanitari sono parte integrante di questa trasformazione, le loro competenze e il loro benessere sono fondamentali perdi qualità". Al Forum Sistema Salute di Firenze, l’Aou Senese, che ospiterà i lavori, "si è distinta per approcci partecipativi, coinvolgendo pazienti, familiari e associazioni nei processi strategici e nell’organizzazione dei servizi".