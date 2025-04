Lanazione.it - Cade nell’orto e batte la testa. Muore a 84 anni

Vaglia (Firenze), 6 aprile 2025 – Sabato mattina, poco prima delle 11, a Pratolino sono scattati i mezzi di emergenza per soccorrere un anziano che, in un terreno coltivato poco fuori dall’abitato, in via dell’Uccellatoio, si era accasciato al suolondo violentemente lacontro una pietra. La zona è quella che, dall’abitato di Pratolino, costeggia il parco della Garena e si inerpica verso Monte Morello. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’uomo, di 84, fossequando, forse per un malore, è improvvisamente caduto a terra. La fatalità ha voluto però che quel luogo così ben conosciuto gli fosse fatale, e che nella caduta finisse per sre lacontro la pietra. I sanitari, subito consapevoli della gravità della situazione, sono arrivati in codice rosso insieme agli agenti della polizia municipale di Vaglia, e hanno attivato anche l’elicottero del soccorso regionale, il Pegaso.