Ilrestodelcarlino.it - Sosta ’guidata’: cartelli per segnalare gli stalli

Cattolica continua a modificare il proprio assetto per quel che riguarda i parcheggi della città in vista della stagione estiva che si avvicina. E lo fa aggiungendo nuovidi segnalazione per i due principali parcheggi al centro della Regina e del centro storico: con l’obiettivo dichiarato di migliorare in questo modo la fruibilità delle aree didella città nonché di agevolare l’accesso al centro sia per i cittadini che per i visitatori e turisti. In particolare, tra le nuove installazioni si sottolinea che in via XXIV Maggio sono state posizionate le indicazioni stradali che guidano gli automobilisti verso piazzetta delle Erbe (parcheggio attivo e aperto tutti i giorni cona pagamento) e al parcheggio restrostante il municipio. In prossimità di palazzo Mancini infatti a partire dall’anno scorso il parcheggio è accessibile a tutti nei fine settimana e festivi: dalle 15 del venerdì fino alle 24 della domenica e nei giorni festivi.