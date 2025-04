In stazione degrado e insicurezza | Lavori da sette anni finite presto

Filippo Falco, esponente del Comitato pendolari del Lodigiano e del Sud Milano, lancia un nuovo appello al Comune e a Rete ferroviaria italiana affinché finiscano presto i Lavori alla stazione ferroviaria codognese e si punti di più sulla sicurezza "minata dal continuo degrado". Rfi lavora sullo scalo da sette anni e ha investito per renderlo adeguato agli standard europei, dato che è uno snodo importante. Ma i vandali insistono nel distruggere quanto fatto. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ad esempio, è stato di nuovo imbrattato con scritte spray il tunnel inaugurato solo a settembre, che collega in sicurezza i marciapiedi dello scalo e consente la connessione urbana tra le due zone della città separate dalla ferrovia. "La stazione di Codogno è eternamente interessata da Lavori. E tu che arrivi a prendere il treno, che è sempre in ritardo, con la gamba sinistra fuori uso, pensi agli ascensori, non ancora funzionanti.

