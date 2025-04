Ilgiorno.it - Senza treni. Bocciata l’idea navette

Leggi su Ilgiorno.it

Niente minibus a Varenna quest’estate al posto deiche non viaggeranno sulla linea Lecco – Sondrio – Tirano, completamente chiusa per tre mesi per lavori in corso. Da Trenord hanno bocciato la proposta del sindaco di Varenna Mauro Manzoni di istituire un servizio di minibus navetta tra le stazioni di Varenna, Perledo e Esino e quella di Bellano invece che di pullman da 50 posti, che lui non è disposto a far passare in centro paese, perché troppo ingombranti e troppo pericolosi in mezzo alle migliaia di turisti che durante la bella stagione invadono la Piccola perla del Lario. È stata cassata non tanto perché non è ritenuta valida, quando perché non si riuscirebbero a trovare sufficienti pulmini e autisti che li guidino. La fumata nera si è levata l’altro ieri, durante in incontro con i rappresentanti di Trenord appunto, i tecnici di Regione Lombardia e i sindaci dei paesi rivieraschi interessati dallo stop alla prolungata circolazione ferroviaria per trovare soluzioni per limitare danni e disagi.