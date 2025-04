Lanazione.it - Carboni, 60 anni da campione: "Ho girato il mondo con il calcio ma ora sto bene nella mia città"

Amedeo, tanti auguri: oggi finisce 60. Da calciatore ha vinto praticamente tutto: Coppa delle Coppe, Coppa Uefa, Coppa Italia, due campionati spagnoli e una Coppa del Re. Ma partiamo dall’inizio, quando giocava in strada a Quarata e l’Arezzo lo ingaggiòsquadra dei Pulcini. "La passione per ilme l’ha trasmessa mio fratello Sergio, più grande di me di 16che ha giocato da attaccante fino all’Interregionale. In tanti mi dicono che era il più forte della famiglia. Il merito è però dell’altro attaccante Guido, fu notato nel Ceciliano e finì in amaranto,squadra degli Allievi. Presero anche me, l’unico difensore della famiglia.". Era la metà degliSettanta, che ricordo ha di quel periodo? "Splendido, quando qualcuno mi chiede chi è stato il mio miglior allenatore dico quelli del settore giovanile: Lisi, Talusi, Duranti, Gori.