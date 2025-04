Ilrestodelcarlino.it - Il surreale Lunanzio mostra a tutti il suo ‘Talent’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Look trasandato, trucco, labbra nere, camicia bianca. Con il suo stile barocco inconfondibile, martedìsalirà sul palco del teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli. Alter ego del comico Loris Fabiani, il personaggio porterà in scena lo spettacolo ‘Quid ridet?’, in cui racconta le proprie disavventure attraverso una comicità, fatta di doppi sensi, linguaggio aulico e ironia che attinge alla commedia dell’Arte. Fabiani è noto per aver vinto la prima edizione di ‘Lol talent show’, che gli ha permesso di partecipare alla quarta stagione del programma comico di Amazon, ‘Lol’. I biglietti sono in vendita sul sito di Liveticket. Fabiani, in cosa consiste lo spettacolo? "Diciamo cheirrompe in teatro durante una sorta di assedio, in cui coinvolge il pubblico, nel quale riconosce alcuni dei suoi rivali storici.