Torna il maltempo in Italia centro sud oggi sotto la pioggia | allerta vento

Italia, Torna il maltempo. La pioggia cadrà soprattutto sul centro sud con allerta vento.Torna il maltempo in Italia, centro sud oggi sotto la pioggia: allerta vento – Notizie.comL’irruzione di aria artica porterà a calare verticalmente le temperature con minime di 0°C a Potenza e massime di 21°C a Roma. Il peggioramento si muoverà dall’Emilia Romagna verso il centro sud senza eccezione alcuna se non quella della Sicilia dove invece il sole dovrebbe continuare a essere protagonista soprattutto nell’entroterra. Sull’Appennino è prevista anche grandine e neve a bassa quota soprattutto in corrispondenza dell’Umbria, si parla precisamente dai 1500 metri fino ai 500.Gli ingressi di venti freddi dalla Russia fanno scattare l’allerta vento soprattutto su Umbria e Lazio. Notizie.com - Torna il maltempo in Italia, centro sud oggi sotto la pioggia: allerta vento Leggi su Notizie.com Dopo alcuni giorni che hanno anticipato l’estate, in gran parte dell’il. La pia cadrà soprattutto sulsud conilinsudla pia:– Notizie.comL’irruzione di aria artica porterà a calare verticalmente le temperature con minime di 0°C a Potenza e massime di 21°C a Roma. Il peggioramento si muoverà dall’Emilia Romagna verso ilsud senza eccezione alcuna se non quella della Sicilia dove invece il sole dovrebbe continuare a essere protagonista soprattutto nell’entroterra. Sull’Appennino è prevista anche grandine e neve a bassa quota soprattutto in corrispondenza dell’Umbria, si parla precisamente dai 1500 metri fino ai 500.Gli ingressi di venti freddi dalla Russia fanno scattare l’soprattutto su Umbria e Lazio.

