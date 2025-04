Lanazione.it - Rigenerazione di Lido. Completato il restyling in via Roma Capitale

Con la riasfaltatura della carreggiata e il rifacimento della segnaletica a terra, è terminato l’intervento di riqualificazione di via, una delle arterie principali della frazione rivierasca. Il tratto interessato è quello tra via Italica e via Toniolo: 300 metri di strada totalmente rigenerata, per una spesa di 350 mila euro. L’intervento è di fatto la prosecuzione dell’opera, terminata nel 2022 e costata oltre un milione, che ha visto viaessere completamente rigenerata nel lungo tratto che da via del Fortino si innesta con la via Italica. Rimanevano ancora diverse centinaia di metri da rigenerare, ormai in degrado: ne sono stati ripristinati 300, con la risistemazione complessiva di entrambi i marciapiedi e totale riasfaltatura del manto stradale, che presentavano forti sconnessioni, avvallamenti e buche, dovute anche alle radici delle alberature presenti, che ne pregiudicano gravemente la praticabilità e il transito in sicurezza, sia veicolare che pedonale.