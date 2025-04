Ilgiorno.it - Un libro crea discordia

Polemica a Magenta per la presentazione deldi Mario Mauro intitolato “Viene la guerra” avvenuta ieri in casa Giacobbe. Mauro, già Ministro della Difesa nel 2013, ha tratteggiato i 56 conflitti che insistono nel mondo dicendo che "serve consapevolezza e bisogna conoscere quel che sta succedendo attorno a noi". Sala piena, con polemiche politiche innescate dal segretario del Pd locale Matteo di Gregorio che ha commentato: "Si è scelto di presentare undal titolo “Viene la guerra”, in un momento storico segnato da conflitti, tensioni e crescenti incertezze, ci si aspetterebbe uno sforzo maggiore per promuovere riflessioni sui temi della pace, della solidarietà e della convivenza civile". Ma il sindaco Del Gobbo ha subito replicato: "Non si è trattato di un dibattito sulla guerra o sulla pace.