Sport in tv oggi domenica 6 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

domenica 6 aprile ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con F1 e Motocross, gli Sport invernali con i Mondiali di curling maschile e la Coppa del Mondo di snowboardcross, e tanto altro ancora.A Riola Sardo si concluderà il GP di Sardegna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quarta tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Liam Everts.Riscattare la doppia squalifica rimediata in Cina e fare bene sia con il britannico Lewis Hamilton che con il monegasco Charles Leclerc: per la Ferrari sono questi gli obiettivi da perseguire nella gara del GP della Giappone, il terzo atto del Mondiale 2025 di F1, che si correrà sul tracciato di Suzuka. Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 6 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con F1 e Motocross, gliinvernali con i Mondiali di curling maschile e la Coppa del Mondo di snowboardcross, e tanto altro ancora.A Riola Sardo si concluderà il GP di Sardegna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quarta tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Liam Everts.Riscattare la doppia squalifica rimediata in Cina e fare bene sia con il britannico Lewis Hamilton che con il monegasco Charles Leclerc: per la Ferrari sono questi gli obiettivi da perseguire nella gara del GP della Giappone, il terzo atto del Mondiale 2025 di F1, che si correrà sul tracciato di Suzuka.

