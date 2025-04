Ilrestodelcarlino.it - ’Non chiamarmi principessa’ allo show room Emilcar

Oggi, alle ore 18, appuntamento nell’inedita cornice dellodella Concessionaria, con il secondo concerto della stagione dei concerti del comune e della Gioventù Musicale Italia. In scena lo spettacoloprincipessa! Storie di eroine Disney’, organizzato dalla Gioventù Musicale Italia di San Benedetto con il patrocinio ed il contributo della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna della Regione Marche. In scena il Glemm Clarinet Quartett e il canto e la voce di Roberta Salvoni: è dedicato alle storie delle eroine Disney che traccia, attraverso la musica la storia della emancipazione femminile. Un concerto di grande fascino con musiche basate sulle colonne sonore dei film della Disney, rivisitate. Lo spettacolo si aprirà con i saluti della Presidente della CPO della Regione Marche Maria Lina Vitturini e dell’Assessore alla cultura di San Benedetto, Lia Sebastiani, ed è la prima serata del progetto composto da tre repliche che sarà rappresentato anche a Fermo e Fabriano.