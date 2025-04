Curling Scozia e Svizzera si sfideranno nella finale dei Mondiali Canada e Cina ko

Scozia e Svizzera si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di Curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). La formazione anglosassone ha sconfitto i padroni di casa per 7-4, mentre gli elvetici hanno avuto la meglio sulla Cina per 7-3. Bruce Mouat e compagni andranno a caccia del secondo sigillo dopo quello conquistato due anni fa a Ottawa, mentre il quartetto guidato da Yannick Schwaller proverà a portare a casa un titolo che manca addirittura dal 1992.La Svizzera è partita in maniera aggressiva mettendo a segno due punti nel primo end, poi ha fatto la differenza a cavallo dell’intervallo: due punti nel quinto parziale e mano strappata al ritorno sul ghiaccio per il parziale 6-1, gestione nella parte conclusiva e qualificazione per la finale che andrà in scena questa sera a partire dalle ore 23. Oasport.it - Curling, Scozia e Svizzera si sfideranno nella finale dei Mondiali. Canada e Cina ko Leggi su Oasport.it si affronterannodei2025 dimaschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (). La formazione anglosassone ha sconfitto i padroni di casa per 7-4, mentre gli elvetici hanno avuto la meglio sullaper 7-3. Bruce Mouat e compagni andranno a caccia del secondo sigillo dopo quello conquistato due anni fa a Ottawa, mentre il quartetto guidato da Yannick Schwaller proverà a portare a casa un titolo che manca addirittura dal 1992.Laè partita in maniera aggressiva mettendo a segno due punti nel primo end, poi ha fatto la differenza a cavallo dell’intervallo: due punti nel quinto parziale e mano strappata al ritorno sul ghiaccio per il parziale 6-1, gestioneparte conclusiva e qualificazione per lache andrà in scena questa sera a partire dalle ore 23.

