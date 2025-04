Sartorie di corte che cosa sono… e soprattutto | esistono ancora?

Leggi su Vanityfair.it

Oggi, i membri delle principali case reali si affidano a grandi e (a volte) piccoli marchi per i propri look. Eppure qualche pezzo èhome made, anzi, palace made, come il cappellino sfoggiato da Maxima d'Olanda di recente. Una consuetudine che mantiene vivo il fascino dell'artigianalità e di capi unici, cuciti su misura tra le mura di palazzo