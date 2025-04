Ilgiorno.it - Il Giardino dei miracoli. Pensieri o preghiere all’ombra del suo ulivo

Le loro strade si sono incrociate per caso: il ragazzino destinato a diventare santo, studente dai gesuiti a Milano, e il futuro presidente, laico, dell’Irccs San Gerardo. Destini che tornano a incontrarsi oggi a Monza, questa volta per una precisa volontà. A Carlo Acutis l’ospedale dove è morto dedicherà una mostra, ma anche un progetto molto più ambizioso: ildei Santi. "Carlo Acutis era venuto a frequentare il liceo classico al Leone XIII di Milano, dove i miei figli frequentavano la prima e la terza elementare – ricorda oggi Claudio Cogliati, presidente dell’Irccs San Gerardo di Monza –. Ho le sue fotografie, era un bel ragazzo, alto un metro e ottanta. In quarta ginnasio già pesava ottanta chili. Poi la malattia nel 2006: a settembre un mal di gola, poi l’emorragia, seguita dalla febbricola e una stanchezza infinita.