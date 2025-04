operaio ricoverato

operaio impegnato nel cantiere di un gasdotto, tra via Pasciana e la strada statale 75, ha avuto un momento di difficoltà ed è rimasto ferito. Sul posto si è riscontrato l’intervento tempestivo dell’elisoccorso Nibbio, alzatosi dall’ospedale di Foligno che si trova poco distante. Nibbio ha poi provveduto ad accompagnare l’operaio all’ospedale di Perugia, dove si trova ancora ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto, per le verifiche del caso, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Foligno, diretti dal comandante Antonello Maria De Sanctis. Il tema della sicurezza sul lavoro resta un punto caldo: dal 2021 al 2024, 4.442 persone hanno perso la vita sul lavoro in Italia. Lanazione.it - operaio ricoverato Leggi su Lanazione.it FOLIGNO Ennesimo incidente sul lavoro, venerdì pomeriggio, nella zona tra Foligno e Spello. Unimpegnato nel cantiere di un gasdotto, tra via Pasciana e la strada statale 75, ha avuto un momento di difficoltà ed è rimasto ferito. Sul posto si è riscontrato l’intervento tempestivo dell’elisoccorso Nibbio, alzatosi dall’ospedale di Foligno che si trova poco distante. Nibbio ha poi provveduto ad accompagnare l’all’ospedale di Perugia, dove si trova ancora. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto, per le verifiche del caso, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Foligno, diretti dal comandante Antonello Maria De Sanctis. Il tema della sicurezza sul lavoro resta un punto caldo: dal 2021 al 2024, 4.442 persone hanno perso la vita sul lavoro in Italia.

