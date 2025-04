Ilgiorno.it - Palazzo Olevano è un caso. Mura rafforzate. Polemica sulla palestra

È stato rafforzato il muro perimetrale del giardino didove si sta costruendo una nuova. La conferma è arrivata mercoledì scorso dalla segreteria dell’assessora ai Lavori pubblici Alice Moggi, in risposta a un’istanza presentata tre mesi fa da Marco Anselmetti di Progetto popolare. "La progettazione complessiva corredata da calcoli, indagini e relazioni – si legge nella risposta arrivata – sviluppa e verifica, come soluzione strutturale di fondazione tesa a migliorare la stabilità del muro perimetrale, la realizzazione di un contromuro scatolato indipendente dal muro esistente in grado di sopportare le spinte e i carichi derivanti dalla realizzazione della platea". Anselmetti si era accorto che il muro era danneggiato in estate, quando per effettuare dei lavori un grosso macchinario era stato introdotto nel cortile principale, portandosi via una parte dei capitelli settecenteschi.