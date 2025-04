Ilgiorno.it - Bormio, gli 007 della montagna. Dalle valanghe alle riserve idriche: "Esperti e sensori per la sicurezza"

(Sondrio)Pericolo moderato. Debole sulle Prealpi Bergamasche e Bresciane. Neve assente sulle Prealpi Varesine e l’Appennino Pavese. L’ultimo bollettino pubblicato daglidel Centro regionale neve edi Arpa Lombardia che da, in Valtellina, controlla le montagne suona come un invito a programmare escursioni. "Le condizioni sono buone – rivela Matteo Fioletti, tecnico previsore del Centro –. In base alla scala europea che misura il grado di pericolo, da 1 a 5, è 2 dove è moderato e 1 dove è debole. Ma raccomando la massima prudenza e un’informazione preventiva sulla zona specifica dove si programma l’escursione. La nostra è una media per aree, le condizioni cambiano da un pendio all’altro". Dal 1° dicembre al 30 aprile, scialpinisti e amanti delle escursioni nella “neve fresca“ aspettano di conoscere il pericolo