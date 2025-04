Lanazione.it - Mabuse, omaggio a Sean Baker. Un poker da martedì al Terminale

Leggi su Lanazione.it

Dopo l’abbuffata di Oscar con Anora,è il regista del momento e il cineclublo omaggia con una rassegna aldaal 29 aprile, sempre alle 21.15. Quattro i film del regista americano classe 1951 in programma: si parte con Red rocket del 2012, la storia di un ex star del porno che fa ritorno a Texas City con pochi dollari in tasca e molti lividi sul corpo, nella speranza di riallacciare rapporti con la moglie che lo ha abbandonato da tempo. Il 15 aprile torna sul grande schermo Un sogno chiamato Florida, con il grande Willem Dafoe. Tre simpatiche canaglie (18 anni in tre) vivono in Florida a due passi da Disneyworld. Le loro vite sono tutt’altro che felici, ma riescono a sopravvivere, passando da un motel e l’altro, quei motel colorati e puzzolenti che anche il cinema horror ci ha raccontato.