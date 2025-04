Lanazione.it - Silenzio in campo per Roberta. Omaggio dei suoi due paesi. Domani l’ultimo saluto

È arrivato ieri mattina il nulla osta dalla procura di Arezzo. La salma diMazzuoli è stato restituita alla famiglia e così è arrivato il via libera per i funerali della mamma di 48 anni, morta dopo l’anestesia al San Giuseppe Hospital, venerdì 28. Si sarebbe dovuta operare ad un occhio, un intervento di routine, per abbassare la pressione oculare, ma il cuore della donna ha smesso di battere prima che iniziasse l’operazione.è morta in pochi instanti per un’insufficienza cardio respiratoria, subito dopo l’anestesia. E questa è stata una delle prime risposte che è arrivata dall’autopsia di venerdì, anche se tutti gli esami, quelli che stabiliranno nel dettaglio perché la paziente è morta, sono ancora alla fase embrionale: ci vuole tempo, è il coro unanime tra chi sta seguendo il caso, avvocati e medici.