Ilgiorno.it - "L’arte contemporanea?. Classista e irritante. Meglio provare a riderci su"

Leggi su Ilgiorno.it

Dai sentieri silenziosi, che attraversano i boschi degli Appennini. Alle gallerie chic del. Sembrerebbero mondi lontani. Ma cambia tutto se ci si lascia condurre dalla comicità di Arianna Porcelli Safonov, domani al Teatro Carcano con “Gli sforzi inutili (con cui la vita cerca di imitare)“. Replica unica. Per ridere dele piangere del suo classismo. In compagnia di una delle scrittrici più seguite sui social. Che dopo una carriera nell’organizzazione di eventi internazionali, qualche anno fa ha scelto la parola. In tutte le sue forme. Arianna, cosa le ha fatto? "Se vuoi è un problema di inclusività, piuttosto curioso considerando che sul tema si stanno interrogando tutti.invece più appare sofisticata e più mostra la sua natura esclusiva.