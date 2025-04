Biasin | Inter se ci provi su tutti i fronti c’è un rischio da accettare!

Biasin fa il riassunto del sabato di calcio Internazionale per giustificare il pareggio dell'Inter a Parma. Il giornalista scrive su X il motivo dello stop nerazzurro. STOP – Tante squadre si sono fermate in giro per l'Europa. I tanti impegni ravvicinati si fanno sentire e la squadra di Simone Inzaghi non è la sola a pagarne le conseguenze. Fabrizio Biasin scrive a riguardo: «Hanno pareggiato Inter, Arsenal, Barcellona. Ha perso il Real. Se ci provi su tutti i fronti, devi accettare il rischio: ogni tanto inciampi e magari alla fine non vinci nulla. Riuscire ad accettarlo è un buon modo per non trasformare qualunque "non vittoria" in una tragedia».

